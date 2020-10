SANOFI : le CHMP recommande l'approbation de Dupixent pour la dermatite atopique chez l'enfant

(AOF) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable à la demande d'extension des indications de Dupixent (dupilumab) et recommandé son approbation, dans l'Union européenne, pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de 6 à 11 ans candidat à un traitement systémique. La Commission européenne devrait annoncer sa décision finale au sujet de cette indication dans les prochains mois.

