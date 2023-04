Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: le Canada autorise le vaccin anti-VRS information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 15:34









(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé lundi que le Canada avait autorisé l'usage de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) mis au point avec AstraZeneca.



Le laboratoire français indique que Santé Canada a émis un avis de conformité approuvant Beyfortus pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS.



Son feu vert concerne l'administration aux nouveau-nés et aux nourrissons pendant la première saison de circulation du virus à laquelle ils sont confrontés.



L'autorisation s'applique aussi aux enfants âgés de moins de 24 mois qui demeurent vulnérables aux infections causées par le VRS au cours de la deuxième saison de circulation du VRS à laquelle ils sont confrontés.



Très contagieux, le VRS est un virus respiratoire saisonnier commun qui infecte presque tous les enfants avant l'âge de deux ans et qui peut être à l'origine de maladies graves, y compris la bronchiolite et la pneumonie.



Il s'agit aujourd'hui de l'une des principales causes d'hospitalisation des nourrissons au Canada.



Sanofi précise qu'il prévoit de mettre Beyfortus sur le marché d'ici à la prochaine saison 2023-2024 de circulation du VRS.





