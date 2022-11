Sanofi lanterne rouge du CAC 40 : Horizon Therapeutics dans son viseur

(AOF) - Sanofi (-2,49 % à 85,99 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 tandis qu’Horizon Therapeutics s’arroge 27,60% sur le Nasdaq à 100,53 dollars. Horizon a confirmé hier les informations de presse selon lesquelles il était engagé dans des discussions « très préliminaires » avec Amgen, Janssen (Johnson & Johnson) et Sanofi, soulignant cependant qu’il n'y a « aucune certitude qu'une offre sera faite sur la société ». Cette société biotech irlandaise, spécialiste des maladies rares et auto-immunes, affiche désormais une capitalisation de plus de 22,7 milliards de dollars.

Elle a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires en progression de 47% à 3,23 milliards de dollars pour un bénéfice net de 534,50 millions de dollars.

Invest Securities souligne qu'il s'agirait d'une acquisition majeure pour Sanofi, dont l'acquisition la plus importante était Genzyme, rachetée en 2011 pour un montant de 20 milliards de dollars.

Barclays juge que si beaucoup dépendra du prix payé par l'acquéreur, un rachat d'Horizon serait stratégique pour Sanofi, étant donné que les deux principaux médicaments d'Horizon, le Tepezza (maladie thyroïdienne de l'œil ; segment des médicaments pour les maladies rares) et le Krystexxa (goutte incontrôlée, médicaments pour l'inflammation) correspondent aux segments maladies rares et immunologie du groupe français.

Selon le consensus Evaluate cité par Invest Securities, Tepezza devrait atteindre un pic de ventes de 4,2 milliards de dollars et Krystexxa, un pic de ventes de 1,1 milliard de dollars.

UBS estime pour sa part qu' " un certain intérêt pour une prise de contrôle était déjà intégré dans le titre " passé de 63 dollars (avant le troisième trimestre) à 79 dollars avant la clôture, ce qui est due au moins en partie à l'intérêt des investisseurs pour cette cible potentielle. L'analyste juge étrange le timing de l'opération étant donné la trajectoire du Tepezza, produit phare de Horizon, qui a ralenti au second trimestre 2022 : le groupe acquéreur devra être confiant dans la possibilité d'une relance du marché des maladies aiguës, celui des maladies chroniques étant sans grand risque.

Chacun des candidats au rachat de Horizon est tenu d'annoncer s'il a ou non une intention ferme de faire une offre sur la société au plus tard à 17h00 (heure de New York) le 10 janvier 2023