Sanofi: lancement du plan mondial d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce lancer 'Action 2022', son plan mondial d'actionnariat salarié ouvert à 86.000 salariés dans 59 pays, pour 'associer l'ensemble des salariés, dans tous ses territoires géographiques, au développement futur et aux résultats de l'entreprise'.



Les actions seront proposées au prix de souscription de 80,21 euros et le nombre maximum d'actions pouvant être émises dans le cadre de cette offre s'élève à 6.317.803 actions (soit 0,5% du capital social).



Les salariés éligibles pourront souscrire des actions à partir du 9 juin jusqu'au 29 juin (inclus). L'émission devrait être réalisée et le processus de livraison des titres devrait être achevé d'ici à la fin juillet 2022.





