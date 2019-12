Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : lancement de l'OPA sur Synthorx Cercle Finance • 23/12/2019 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce son intention de lancer ce jour l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions Synthorx, au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. L'offre, réalisée conformément au plan de fusion daté du 7 décembre, expirera une minute après 23h59, heure de New York, le mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l'accord de fusion et aux règles de la SEC. La clôture de l'OPA est assujettie à diverses conditions, dont l'apport d'au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Synthorx, l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust et d'autres conditions usuelles.

