Sanofi: lancement d'un Accélérateur digital à Paris information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement de son premier Accélérateur digital, une structure qui a vocation à développer des produits et solutions s'appuyant sur le numérique, sur les données et l'intelligence artificielle (IA) afin de 'transformer la pratique de la médecine'.



Sanofi ambitionne en effet de figurer parmi les leaders de la santé digitale.



Implanté à Paris, l'Accélérateur regroupe déjà une équipe de quelque 75 spécialistes du monde entier et continuera de recruter des talents de premier ordre, spécialisés dans le'product management', le développement'full stack'et la'data science', assure Sanofi.



Dans un premier temps, l'Accélérateur s'attachera surtout à répondre aux besoins non pourvus des patients souffrant de dermatite atopique en France, en Italie et en Espagne.



Son équipe s'emploie déjà à développer une plateforme intégrée et outils de données pour mieux engager les professionnels de santé et les sensibiliser, ainsi que leurs patients, à la maladie et aux options thérapeutiques disponibles.