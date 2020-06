Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : lance son plan d'actionnariat salarié Cercle Finance • 03/06/2020 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le groupe Sanofi annonce ce soir le lancement de 'Action 2020', prévu pour le 8 juin. Action 2020 est un plan mondial d'actionnariat salarié, qui devrait être déployé dans près de 75 pays. 'Le Conseil d'administration a en effet décidé le 5 février 2020, une émission d'actions ordinaires au profit des salariés adhérents au plan d'épargne groupe. Le prix de souscription est de 70,67 euros correspondant à 80% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le marché d'Euronext Paris lors des 20 séances de Bourse précédant le 2 juin', indique le groupe.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.02%