Sanofi lance le projet de cotation d'Euroapi sur Euronext Paris

(AOF) - Sanofi a annoncé le lancement du projet de cotation d'Euroapi sur Euronext Paris. Le Conseil d'administration du groupe pharmaceutique a décidé de soumettre à ses actionnaires la décision de distribuer environ 58 % du capital social d'Euroapi lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 3 mai 2022. En cas de vote favorable des actionnaires, la distribution aura lieu dans les jours qui suivront l'admission des actions Euroapi sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sous réserve de l’approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La cotation d'Euroapi sur Euronext Paris aura lieu au premier semestre 2022 malgré la volatilité des conditions de marché.

L'État français, au travers du fonds French Tech Souveraineté, envisage d'acquérir 12 % du capital d'Euroapi pour un montant maximum de 150 millions d'euros auprès de Sanofi pour devenir un actionnaire de référence de long terme

Comme prévu, le groupe pharmaceutique conservera environ 30 % d'Euroapi à l'issue de l'opération.

Spécialiste du développement, de la fabrication et de la commercialisation des principes actifs pharmaceutiques, Euroapi prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé d'environ 1 milliard d'euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Sanofi représentait près de la moitié du chiffre d'affaires d'Euroapi en 2021.

L'ensemble de l'opération est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires 2022 de Sanofi et à l'approbation par l'AMF du prospectus d'Euroapi.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.