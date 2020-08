SANOFI lance l'OPA en vue de l'acquisition de PRINCIPIA BIOPHARMA INC.

(AOF) - Sanofi a annoncé son intention de lancer ce vendredi l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Principia Biopharma Inc. au prix de 100 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire.

L'Offre est réalisée conformément à l'Accord et au Plan de fusion datés du 16 août 2020 (pouvant être modifiés ultérieurement) conclus par et entre Principia, Sanofi et Kortex Acquisition Corp., une entreprise du Delaware (Etats- Unis) et filiale indirecte, intégralement détenue par Sanofi (ci-après " l'Acquéreur ").

Sanofi précise que l'Offre expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le vendredi 25 septembre 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l'Accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (ci-après la " SEC ").

Aussi, la clôture de l'Offre est assujettie à diverses conditions, y compris à l'apport d'au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Principia, à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et à d'autres conditions usuelles. À la suite de la clôture de l'Offre, l'Acquéreur fusionnera avec et dans Principia, conformément à l'alinéa h) de l'article 251 de la General Corporation Law de l'État du Delaware. Principia subsistera et deviendra une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi (ci-après la " Fusion "). Lorsque la fusion sera effective, les actions ordinaires de Principia qui n'auront pas été apportées à l'Offre seront converties en un droit à recevoir la même somme en numéraire par action (100 dollars) que celle qui aurait été reçue si elles avaient été apportées à l'Offre.

