Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: la scission éclipsée par un 'profit warning' information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Sanofi chute lourdement en Bourse ce vendredi, l'annonce d'un projet de scission de l'activité de santé grand public étant obscurcie par un avertissement sur les exercices 2024 et 2025.



A l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre, ressortis en-dessous des attentes, le groupe pharmaceutique a confirmé ses objectifs pour 2023 et livré des perspectives préliminaires pour 2024 et 2025.



Si le laboratoire a réitéré sa prévision d'une croissance du BNPA des activités dans le milieu de la fourchette à un chiffre à taux de change constants pour 2023, ses objectifs à moyen terme s'avèrent beaucoup plus décevants.



Du fait de l'augmentation de ses investissements en R&D, Sanofi dit s'attendre à ce que son BNPA des activités 2024 reste 'à peu près stable' par rapport aux niveaux de 2023, en excluant l'impact de la hausse attendue de son taux d'imposition.



En tenant compte de l'augmentation du taux d'imposition, le groupe déclare anticiper une baisse 'dans le bas de la fourchette à un chiffre' de son BNPA par rapport à 2023.



Autre déception, Sanofi dit avoir renoncé à son objectif d'une marge opérationnelle des activités de 32% à horizon 2025, tout assurer rester attentif à sa rentabilité sur le long terme.



'La seule véritable bonne nouvelle, susceptible d'être bien accueillie par les marchés, c'est l'annonce de son intention de séparer son activité de santé grand public fin 2024 via la création d'une entité cotée en Bourse', commentent ce matin les analystes de Stifel.



Suite à la création en 2019 d'une entité commerciale mondiale autonome dédiée, cette division est en effet devenue - selon Sanofi - 'une entreprise de premier plan présente' dans 150 pays avec plus de 11.000 employé.e.s.



'Nous nous attendions à ce que cela se produise à un moment ou un autre, mais certainement pas d'ici à la fin de l'année prochaine', réagissent les équipes de Stifel.



A la Bourse de Paris, c'est l'impact lié à l'avertissement qui l'emportait ce matin, les analystes se préparant à abaisser leurs estimations sur le groupe après les précisions fournies dans la matinée.



Avec un repli de 15%, l'action Sanofi signait de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40 autour de 10h00.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -18.93%