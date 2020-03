Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : la FDA des Etats-Unis a approuvé Sarclisa Cercle Finance • 02/03/2020 à 21:11









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Sarclisa (isatuximab-irfc) en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) dans le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire (MMRR) de l'adulte ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome. Sarclisa devrait être mis prochainement à la disposition des patients des États-Unis. ' Avec l'approbation de Sarclisa par la FDA, les patients atteints d'un myélome multiple difficile à traiter, c'est-à-dire d'un myélome en rechute ou qui est devenu résistant aux traitements antérieurs, vont désormais bénéficier d'une nouvelle option thérapeutique ', a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.98%