Sanofi: la FDA approuve mise à jour de Dupixent

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé une mise à jour de Dupixent, son médicament vedette, pour y inclure le traitement de la dermatite atopique touchant sévèrement les mains et les jambes.



Cette décision fait suite à la récente publication, dans le Journal de l'Académie américaine de dermatologie, des résultats de phase 3 favorables ayant montré que 40% des patients traités avaient atteint une peau claire ou presque claire sur les mains et les jambes, contre 17% dans le groupe placebo, au bout de quatre mois de traitement.



Dans son communiqué, Sanofi rappelle que l'eczéma qui touche en priorité les mains et les jambes est une affection 'tout particulièrement difficile à traiter'.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.90%