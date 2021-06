Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : la Commission européenne approuve Aubagio Cercle Finance • 18/06/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Sanofi a fait savoir aujourd'hui que laCommissioneuropéenne(CE)avait approuvé Aubagio(tériflunomide)pour le traitementde la sclérose en plaques récurrente-rémittente(SEP-RR)chez les10-17ans. L'approbation de la CE repose sur les données d'une étude de phase III et fait d'Aubagio'le premiermédicament par voie oraleindiqué dans le traitement de première ligne de la sclérose en plaques de l'enfant et de l'adolescent dans l'Union européenne', affirme le laboratoire. Selon les estimations, la sclérose en plaques affecte2,8 millions de personnes dans le monde dontau moins 30000 enfants et adolescents. Aubagioa été approuvé pour la première fois dans l'Union européenneen2013pour le traitement de la SEP-RR de l'adulte. L'approbation de l'indication pédiatriquepar la CE prolonge son exclusivité commerciale dans l'Union européenne pour une année supplémentaire, indique Sanofi.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.02%