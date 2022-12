Sanofi:l'avis des brokers après les discussions avec Horizon information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 15:42

(CercleFinance.com) - Horizon Therapeutics a confirmé l'existence de discussions préliminaires avec Amgen, Janssen (Johnson & Johnson) et Sanofi en vue de son potentiel rachat.



UBS a renouvelé jeudi son opinion 'neutre' sur le titre Sanofi, se disant 'surpris' de voir figurer le nom du laboratoire parmi les éventuels repreneurs d'Horizon.



Si l'analyste juge qu'une transaction apparaît tout à fait 'faisable' d'un point de vue financier, sans réellement menacer l'équilibre des comptes du groupe, il s'interroge en revanche sur la nécessité de mener à bien une telle opération.



D'après l'intermédiaire, un rapprochement apporterait certes à Sanofi un portefeuille diversifié de médicaments de spécialité, mais ne résoudrait pas les enjeux stratégiques que son récent échec du groupe dans le cancer du sein a mis en lumière, à savoir la qualité de son 'pipeline' et la productivité de ses activités de recherche et développement (R&D).



Son objectif de cours à 12 mois demeure inchangé, à 92 euros.



Crédit suisse maintient pour sa part sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 106 E sur Sanofi.



Le 29 novembre, Horizon Therapeutics a confirmé qu'elle était en discussions 'très préliminaires' concernant une offre potentielle de rachat avec Amgen, JNJ et Sanofi.



Même si Sanofi n'a pas fait de déclaration publique concernant cette opération, ' l'acquisition potentielle d'Horizon Therapeutics pourrait avoir un effet relutif de 12 % sur le BPA de Credit Suisse en 2027E ', estime l'analyste.



' Le portefeuille et le pipeline d'Horizon présentent un fort potentiel de synergies sur les frais généraux et administratifs et la R&D ', note l'analyste. Et d'aller jusqu'à supposer ' des économies de 500 millions d'euros, dont la plupart dans les frais généraux et administratifs '.



Même complémentarité sur les ventes. ' La forte présence de Sanofi en dehors des États-Unis pourrait potentiellement élargir les ventes d'Horizon pour se développer en dehors des États-Unis. Nous supposons des synergies de revenus de 5% d'ici la quatrième année ' estime Crédit suisse.