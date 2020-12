Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : l'AEM émet un avis favorable pour le Plavix Cercle Finance • 11/12/2020 à 17:48









(CercleFinance.com) - Sanofi fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (AEM) a rendu un avis favorable à la demande d'approbation d'une indication supplémentaire de Plavix(clopidogrel) chez l'adulte ayant présenté un accident ischémique transitoire (AIT) à haut risque de récidive ou un infarctus cérébral mineur. Cette nouvelle indication, qui s'appuie sur les résultats de deux essais de phase III, prévoit l'administration de Plavix en association avec de l'aspirine dans les 24 heures suivant la survenue de ce type d'événement et continué pendant 21 jours, suivi d'un traitement antiplaquettaire unique à long terme. Suite à cet avis favorable du CHMP, une décision finale sur cette nouvelle indication est attendue au premier trimestre de 2021, annonce Sanofi.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -4.00%