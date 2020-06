Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : journée virtuelle dédiée à la R&D Cercle Finance • 23/06/2020 à 07:54









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la tenue, ce mardi, d'un journée virtuelle consacrée à la recherche et développement (R&D) pour la communauté des investisseurs, quatrième volet d'un cycle de cinq sessions que le groupe de santé dédie à son innovation. Il va ainsi présenter 'les capacités et plateformes technologiques ainsi que l'expertise dans les voies de signalisation des maladies, pour le développement de médicaments ayant le potentiel de transformer la prise en charge des patients'. Concernant le développement accéléré d'un vaccin à base de protéine recombinante contre le Covid-19, Sanofi indique prévoir de débuter un essai de phase I/II en septembre et d'obtenir l'approbation du vaccin d'ici au premier semestre 2021.

