Sanofi : J-C Rufin à la présidence de Sanofi Espoir

(CercleFinance.com) - Le géant de la santé Sanofi annonce la nomination du Dr Jean-Christophe Rufin à la présidence de la Fondation d'entreprise Sanofi Espoir, succédant à Xavier Darcos, qui présidait la Fondation depuis 2015. La Fondation vise à contribuer à réduire les inégalités en santé pour les populations les plus vulnérables. Fin 2019, elle coordonnait 77 projets dans 50 pays, dans des domaines comme la lutte contre les cancers pédiatriques ou la mortalité maternelle et néonatale. Médecin, diplomate et écrivain français, Jean-Christophe Rufin a notamment été pionnier de Médecins Sans Frontières dont il a occupé la vice-présidence (1991-1993), et été président d'Action contre la Faim.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.23%