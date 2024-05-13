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Sanofi investit plus d'un milliard d'euros supplémentaires dans la production de médicaments en France
information fournie par Reuters 13/05/2024 à 07:09

Sanofi SA SASY.PA :

* SANOFI INVESTIT PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES DANS LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS EN FRANCE, EN PLUS DES 2,5 MILLIARDS D'EUROS DÉJÀ ENGAGÉS DANS DE GRANDS PROJETS DE SOUVERAINETÉ SANITAIRE

* SANOFI AUGMENTE DE 1,1 MILLIARD D'EUROS SES INVESTISSEMENTS DANS SES GRANDS PROJETS INDUSTRIELS

* POUR CRÉER DE NOUVELLES CAPACITÉS DE BIOPRODUCTION SUR SES SITES DE VITRY-SUR-SEINE (VAL DE MARNE), LE TRAIT (SEINE-MARITIME) ET LYON GERLAND (RHÔNE)

* DÉPLOIE UN PLAN D'INVESTISSEMENT DEPLUS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS POUR FINANCER SES GRANDS PROJETS DE PRODUCTION DE MÉDICAMENTS ET DE VACCINS EN FRANCE

* EN 2023, GRÂCE À CETTE EMPREINTE INDUSTRIELLE, LA CONTRIBUTION DE SANOFI À LA BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE S'EST ÉLEVÉE À PLUS DE 13 MILLIARDS D'EUROS

Texte original sur Workspace ID:nGNE2l6l5K Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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