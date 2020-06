SANOFI investit dans le fonds de capital-risque Cathay Innovation

(AOF) - Sanofi a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans Cathay Innovation, fonds global de capital-risque créé pour soutenir les entrepreneurs engagés dans la transformation durable du monde par l'innovation et la technologie. Grâce à ce partenariat, Sanofi va renforcer ses liens avec des écosystèmes mondiaux innovants dans le domaine de la santé, en particulier en Chine, qui est le deuxième marché du groupe et une priorité stratégique en termes de développement et d'innovation.

AOF - EN SAVOIR PLUS