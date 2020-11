Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : investit 50 millions d'euros dans Jeito Capital Cercle Finance • 13/11/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce aujourd'hui sa décision d'investir 50 millions d'euros dans Jeito Capital, nouvel acteur indépendant de l'investissement dédié aux secteurs des biotechs et des biopharmas. ' Cet investissement permet à Sanofi d'avoir accès à l'excellence en matière d'innovation en santé en France et en Europe, en plus de renforcer sa volonté d'investir dans son portefeuille de développement à moyen et à long terme', a déclaré Paul Hudson, le directeur général de Sanofi.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.49%