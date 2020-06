Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : investissements dans les vaccins en France Cercle Finance • 16/06/2020 à 12:17









(CercleFinance.com) - Sanofi prévoit d'investir 610 millions d'euros en vue d'établir en France un nouveau pôle d'excellence mondial dans la recherche et la production de vaccins. Le groupe biopharmaceutique annonce qu'il va consacrer 490 millions d'euros sur cinq ans à la construction d'un nouveau site industriel de pointe à Neuville sur Saône, près de Lyon, devant faire la part belle aux technologies les plus innovantes. A lui seul, ce projet devrait créer près de 200 nouveaux emplois. En parallèle, Sanofi a également décidé d'investir 120 millions d'euros afin de créer un nouveau centre de recherche et développement (R&D) sur le site Sanofi Pasteur à Marcy-l'Etoile, une commune également située dans la métropole de Lyon. Ce complexe ultra-moderne et digital abritera des laboratoires de biosécurité qui permettront, notamment, le développement de 'vaccins de demain' contre les maladies émergentes et les risques pandémiques, explique le groupe. Le site a vocation à devenir une 'référence mondiale' en matière de recherche pré-clinique et de développement pharmaceutique et clinique, ajoute-t-il.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.85%