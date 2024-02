Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: investissement stratégique dans Graviton Bioscience information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies américaine Graviton Bioscience a annoncé jeudi un investissement stratégique de la part du géant français de la pharmacie Sanofi.



Aux termes de l'accord, Sanofi recevra en contrepartie un droit de première négociation en vue d'acquérir la licence sur plusieurs composés de l'entreprise new-yorkaise dans des indications immunologiques et métaboliques.



Graviton s'est spécialisée dans les kinases 'Rock2' de la famille des AGC et dans le rôle que jouent les GTPases de la famille Rho dans de nombreuses maladies, qu'elles soient d'origine auto-immunes, inflammatoires ou neurologiques.



D'après Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, l'expertise scientifique de Graviton pourrait être à l'origine d'une nouvelle vague d'innovations et permettre d'améliorer significativement le paysage des possibilités thérapeutiques.





