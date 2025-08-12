 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sanofi interrompt la fourniture de Praluent en Chine avec la trop forte demande
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 13:15

Sanofi SASY.PA a annoncé mardi avoir cessé l'approvisionnement en Chine de Praluent, son médicament contre le cholestérol conjointement développé avec Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , en raison d'une disponibilité limitée.

L'augmentation de la demande a conduit à une disponibilité limitée en Chine et dans certains autres pays, dit Sanofi, qui ajoute dans un communiqué transmis à Reuters que l'approvisionnement de Praluent en Chine a déjà été interrompu.

Le groupe français n'a pas précisé quand l'approvisionnement reprendrait.

Sanofi explique avoir investi pour renforcer la production mondiale de Praluent afin de répondre à l'accélération de la croissance de la demande au cours des deux dernières années.

Le groupe précise que des experts cliniques ont constaté que d'autres médicaments figurant sur la liste nationale des médicaments remboursables de Chine sont sûrs et indiqués pour les patients actuellement traités par Praluent.

Sanofi ajoute travailler avec les prestataires de soins de santé en Chine pour assurer la transition.

D'autres groupes pharmaceutiques ont cessé de fournir des médicaments populaires à la Chine. Merck MRK.N a ainsi suspendu en février les livraisons de son vaccin phare contre le papillomavirus humain, Gardasil, invoquant la faiblesse des dépenses discrétionnaires.

(Rédigé par Andrew Silver, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

MERCK
80,060 USD NYSE -0,84%
REGENERON PHARMA
545,9400 USD NASDAQ -3,03%
SANOFI
81,3900 EUR Euronext Paris +0,06%
