Sanofi: initiative de sensibilisation sur la méningite information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 16:02

(CercleFinance.com) - La Meningitis Research Foundation, la Confederation of Meningitis Organizations (CoMO) et Sanofi s'unissent pour lancer ' le Drapeau de la lutte contre la méningite ', une initiative mondiale qui vise à sensibiliser le plus grand nombre à cette maladie.



À un an de l'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024, cette initiative vise à mieux faire connaître la méningite, qui reste l'une des maladies infectieuses les plus dévastatrices au monde, alors qu'elle pourrait être largement évitée.



Sanofi rappelle que la méningite bactérienne est une infection grave et imprévisible qui évolue extrêmement rapidement. Elle peut entraîner la mort en moins de 24 heures et tue une personne touchée sur dix.