Sanofi: information sur l'offre faite à Horizon Therapeutics

(CercleFinance.com) - Comme l'exige la règle 2.12 du Code, Sanofi confirme que toute offre faite à Horizon Therapeutics, si effectuée par Sanofi, se fera uniquement en numéraire.



' Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d'une offre, ni quant aux termes d'une telle offre, le cas échéant ' indique le groupe.







