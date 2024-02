Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: hausse de près de 6% du dividende pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'un dividende de 3,76 euros par action, en hausse de 5,6%, sera proposé au titre de l'exercice 2023, période pour laquelle il affiche un BNPA des activités de 8,11 euros, en baisse de 1,8% en publié mais en hausse de 5,4% à taux de changes constants.



A près de 43,1 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a progressé de 5,3% à TCC, 'soutenu par Dupixent (+34%), la performance des vaccins (+8,3%) tirée par le fort démarrage de Beyfortus (547 millions d'euros) et la santé grand public (+6,3%)'.



Sanofi s'attend à ce que son BNPA des activités 2024 connaisse une baisse 'dans le bas de la fourchette à un chiffre' à TCC, en tenant compte de l'augmentation du taux d'imposition à 21% attendu, sauf événements majeurs défavorables imprévus.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%