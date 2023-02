Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: hausse de plus d'un quart du BNPA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 8,26 euros au titre de l'année 2022, en hausse de 25,9% (+17,1% à taux de changes constants), et indique avoir atteint ses objectifs de moyen terme de marge opérationnelle à 30% et d'économie de coûts de 2,5 milliards d'euros.



Le chiffre d'affaires du géant de la santé a progressé de 13,9% (+7% à TCC) à 43 milliards, soutenu par Dupixent (+43,8%), la performance des vaccins (+6,3%) en ligne avec ses objectifs à moyen terme et l'exécution de la stratégie de la santé grand public (+8,6%).



Le conseil d'administration du 2 février a proposé un dividende de 3,56 euros par action, soit une hausse de 6,9%. Sanofi anticipe une croissance du BNPA des activités 2023 'dans le bas de la fourchette à un chiffre' à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.





