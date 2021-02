Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : hausse de 9,2% du BNPA des activités à TCC en 2020 Cercle Finance • 05/02/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi publie au titre de 2020 un BNPA des activités de 5,86 euros, en hausse de 3,9% à données publiées et de 9,2% à taux de changes constants (TCC), supérieur à son objectif de croissance annoncé de 7 à 8%, et à un niveau globalement conforme au consensus. Le chiffre d'affaires annuel du géant français de la santé a progressé de 3,3% à 36,04 milliards d'euros, soutenu par Dupixent (+73,9% à 3,53 milliards) et les vaccins. Il a en outre généré 1,68 milliard d'euros d'économies, dont environ 60% ont été réinvestis. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 3,20 euros. Pour 2021, Sanofi anticipe un BNPA des activités en croissance 'high single digit' (dans le haut de la plage à un chiffre) à TCC, 'sauf événements majeurs défavorables imprévus'.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.77%