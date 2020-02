Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : hausse de 6,8% du BNPA ajusté pour 2019 Cercle Finance • 06/02/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 5,99 euros pour 2019, en hausse de 6,8% à TCC (taux de changes constants), et une marge opérationnelle des activités en progression de 1,2 point à 27%, se rapprochant ainsi de l'objectif de 30% d'ici 2022. Le chiffre d'affaires s'est accru de 4,8% à 36,13 milliards d'euros, et de 2,8% à TCC (+3,6% à TCC et périmètre constants), dont un CA des vaccins de 5,73 milliards, en progression de 9,3% et donc en ligne avec le taux de croissance moyen attendu entre 2018 et 2025. Le conseil d'administration propose un dividende de 3,15 euros, soit la 26e hausse annuelle consécutive. Sanofi anticipe que l'évolution du BNPA des activités en 2020 sera d'environ 5% à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%