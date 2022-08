Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: glissade vers des 76,4E? information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Sanctionné pour l'échec d'un programme clinique, Sanofi fait figure de lanterne rouge du SBF120 et semble glisser vers les 76,4E, plus bas intraday du 11 août. L'ex-palier de soutien des 91E enfoncé le 10 août pourrait constituer une résistance en cas de rebond.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -4.48%