Sanofi : Gilles Schnepp nommé président du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE information fournie par AOF • 16/12/2021 à 08:18



(AOF) - Le conseil d'administration de Sanofi a nommé Gilles Schnepp, administrateur indépendant de Sanofi, président du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Gilles Schnepp quitte ses fonctions au sein du comité d'audit.



Cette désignation fait suite à la décision de Serge Weinberg d'abandonner ses fonctions de président du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE, du fait de la perte de sa qualité d'administrateur indépendant au cours du mois de décembre 2021, après 12 ans de mandat au sein du conseil d'administration du groupe et ce en application du Code Afep-Medef.



Le mandat de Serge Weinberg arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale 2023, cette décision permettra également de poursuivre la préparation de sa succession dans les meilleures conditions.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée(jusqu'à500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.