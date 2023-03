Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: 'gap' au-dessus de 91,04E, file tout droit vers 101E information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - Sanofi ouvre un gros 'gap' au-dessus de 91,04E, efface la résistance des 92,5E des 7 décembre 2022 et 3 janvier 2023 pour filer tout droit vers 101E, la résistance des 27 et 29 juin puis 19 et 20 juillet 2022.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +5.16%