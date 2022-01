Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: gagne près de 2%, un broker confirme son conseil information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 17:16









(CercleFinance.com) - Sanofi gagne près de 2% à Paris, soutenu par une analyse de Oddo BHF qui maintient sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 108 euros sur le titre, après l'approbation par la FDA du JAK1 inhibiteur de Pfizer nommé Cibinqo, dans le traitement de la dermatite atopique.



'Nous considérions initialement le profil de sécurité du médicament comme un frein à sa pénétration du marché par rapport au Dupixent de Sanofi... l'indication spécifique émise par la FDA nous donne raison', explique l'analyste.



'Les prochains jours semaines vont être orientés autour de la clinique du groupe', poursuit-il, attendant trois résultats de phase III lors de ce premier trimestre, à savoir le vaccin contre la Covid-19, l'amcenestrant dans le cancer du sein et l'efanesoctocog alfa en hémophilie A.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.74%