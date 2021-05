Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : gagne 1%, des analystes relèvent leurs cibles Cercle Finance • 07/05/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse d'environ 1%. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat sur le titre Sanofi et relève son objectif de cours de 101 à 105 euros. Le bureau d'analyses souligne ' les solides résultats de Sanofi au 1er trimestre ' et se dit confiant quant aux opportunités commerciales du laboratoire et à sa capacité à délivrer des marges importantes. Goldman Sachs voit également d'un bon oeil les récentes mises à jour sur la R&D (Libtayo et nirsevimab), les estimant ' positives ' et allant dans le sens d'une réévaluation sur le long-terme. Enfin, le broker pointe la solidité du bilan et un potentiel de M&A (fusions-acquisitions) entre 16,1 et 27,5 MdsE. Oddo estime pour sa part que malgré une base de comparaison difficile lors du 1er trimestre, ' Sanofi a su répondre aux attentes '. Pour le 2e trimestre, l'analyste souligne ' le succès de la première phase 3 dans le Virus Syncitial Respiratoire qui sort plus deux ans avant nos attentes ' ainsi que le développement du SERD (Selective Estrogen Receptor Degrader) dans le cadre d'un traitement contre le cancer du sein. ' Les attentes sont faibles mais devra recrédibiliser un pipeline en cours de reconstruction ', estime Oddo. Dans ces conditions, l'analyste estime que la valorisation du titre reste ' toujours attractive ' par rapport à ses pairs. Le titre reste d'ailleurs le ' Top Pick ' d'Oddo, avec AstraZeneca, lors de ce 2e trimestre. Oddo maintient donc sa note de ' surperformance ' sur le titre et relève son objectif de cours de 101 à 102 euros.

