Sanofi: Frédéric Oudéa nommé censeur par le conseil information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que son conseil d'administration a nommé, à l'unanimité, Frédéric Oudéa en qualité de censeur avec effet à compter du 2 septembre. Il quittera ses fonctions de directeur général et administrateur de la Société Générale en mai 2023.



Sa nomination en qualité d'administrateur sera soumise pour approbation à la prochaine assemblée générale, puis il sera proposé en qualité de président non exécutif du conseil d'administration, succédant à Serge Weinberg dont le mandat sera arrivé à échéance.



Frédéric Oudéa est depuis 2015 directeur général de la Société Générale qu'il a rejoint en 1996. Avant de rejoindre le groupe bancaire, il a travaillé huit ans dans l'Administration d'abord à l'Inspection des Finances, puis au Ministère du Budget.





