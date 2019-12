Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : franchit la résistance des 86E, pourrait viser 90E Cercle Finance • 10/12/2019 à 15:48









(CercleFinance.com) - Sanofi engrange près de +6% à 86,4E: le titre franchit ainsi la résistance des 86E du 26 septembre puis 31/10 ('fixing d'ouverture). Le marché salue le plan de réorganisation des activités qui vise une augmentation de sa marge d'exploitation à 30% à l'horizon 2022 (assorti d'un plan d'économie de 2MdsE, incluant l'arrêt de ses recherches sur le diabète et les maladies cardio-vasculaire, des filiales devraient prendre le relais). Au-delà de 86E, Sanofi sortirait par le haut d'un log corridor de consolidation latérale 81/85,5E (en construction depuis mi-octobre) et s'ouvrirait le chemin des 90/90,5E, ex-zénith de la mi-mai 2017.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +5.31%