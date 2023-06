Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: fortes ambitions affichées dans les vaccins information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs consacrée à son portefeuille de R&D dans les vaccins, Sanofi réaffirme son ambition d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros dans ce domaine d'ici à 2030, grâce à l'accélération du rythme de son innovation.



'La croissance soutenue de l'activité vaccins sera portée par ses principales franchises, à savoir la grippe, la méningite et les vaccins pédiatriques, et complétée par la franchise VRS', précise le géant français de la santé.



Revendiquant de solides progrès en termes de renforcement de sa R&D vaccins, grâce notamment à la mise en place d'une plateforme ARNm compétitive, Sanofi affiche l'ambition de lancer au moins cinq programmes de phase III de vaccins innovants d'ici à 2025.





