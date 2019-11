Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : flirte avec les 83E, résistance à 85E. Cercle Finance • 15/11/2019 à 17:18









(CercleFinance.com) - Sanofi flirte avec les 83E: le titre vient de rebondir avec une précision phénoménale et pour la 5ème fois sur la base d'un biseau (une oblique légèrement ascendante qui gravite vers 81,7E) dont le sommet est borné par la résistance horizontale des 85E des 26/09 et 30/10. Au-delà, potentiel de hausse juste vers 90E.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.71%