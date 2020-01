SANOFI finalise l'acquisition de Synthorx

(AOF) - Sanofi détient désormais 100% du capital de la biotech Synthorx, Inc. Cette acquisition a été finalisée à hauteur de 68 dollars par action. Paul Hudson, Directeur Général du spécialiste des produits pharmaceutiques a déclaré « l'acquisition de Synthorx cadre parfaitement avec notre stratégie de R&D et renforce notre positionnement de leader émergent dans les sphères de l'oncologie et de l'immunologie ».

Toutes les actions ordinaires de Synthorx qui n'ont pas été apportées à l'offre ont été converties en un droit à recevoir 68 dollars en numéraire par action, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire, soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l'offre.

Les actions ordinaires de Synthorx cesseront d'être négociées sur le marché boursier NASDAQ (Global Select Market).