Sanofi: finalisation de l'acquisition d'Inhibrx

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la finalisation de son acquisition d'Inhibrx, opération qui permet d'ajouter le SAR447537 (anciennement INBRX-101) au portefeuille de développement du groupe de santé français dans les maladies rares.



Le SAR447537 est une protéine recombinante humaine qui pourrait permettre de normaliser les taux sériques d'alpha-1-antitrypsine chez les patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie héréditaire rare, moyennant des doses moins fréquentes.



Le déficit en alpha-1-antitrypsine touche principalement les poumons et entraîne une détérioration progressive des tissus. Le SAR447537 pourrait ainsi contribuer à réduire l'inflammation et à empêcher la détérioration de la fonction respiratoire.



L'acquisition d'Inhibrx a été approuvée par ses anciens actionnaires lors d'une réunion extraordinaire, le 24 mai. À compter de ce 30 mai, toutes les actions ordinaires d'Inhibrx cesseront d'être inscrites et négociées sur le Nasdaq.





