Sanofi : fin de la période d'attente antitrust pour Synthorx

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la fin de la période d'attente prévue par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino applicable au projet d'acquisition de Synthorx, au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. La réalisation de l'OPA, lancée le 23 décembre dernier, reste soumise à diverses conditions, y compris à l'apport d'au moins la majorité des actions avant l'expiration de l'offre, qui est prévue ce 22 janvier, sauf si elle est prolongée.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.63%