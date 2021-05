Sanofi : fausse sortie haussière à 88,8E, supports nombreux

(CercleFinance.com) - Sanofi matérialise une fausse sortie haussière à 88,8E: le franchissement de la résistance des 87,3E du 5 et 11 novembre 2020 échoue et le titre est renvoyé au contact du support court terme des 85,34E des 23 puis 26 et 27 avril: en cas d'enfoncement, Sanofi retrouvera le support des 84E du 30 mars au 14 avril (et ex-zénith du 19/01) avant de reprendre appui sur 81,65E (ex zénith du 08/02 et plancher du 25/03).