Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: extension d'indication aux USA pour Kevzara information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron ont annoncé mardi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé leur anticorps monoclonal Kevzara pour le traitement de l'arthrite chronique juvénile polyarticulaire.



Le feu vert de l'autorité sanitaire des Etats-Unis concerne le traitement de cette maladie qui se caractérise par une inflammation articulaire persistante ou récurrente pour les patients pesant au moins 63 kg.



Kevzara est actuellement approuvé dans 25 pays pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère de l'adulte ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements antérieurs.





Valeurs associées SANOFI 89.91 EUR Euronext Paris -0.40%