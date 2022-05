Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: examen prioritaire obtenu dans le prurigo nodulaire information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande supplémentaire de licence de produit biologique relative à Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.



Cette demande est fondée sur deux essais pivots de phase III qui ont montré que Dupixent améliore significativement les signes et symptômes de la maladie, comparé à un placebo, et qu'il a permis en particulier de réduire les démangeaisons et les lésions cutanées.



Le prurigo nodulaire, maladie chronique et inflammatoire de la peau, provoque d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées. LA FDA devrait rendre sa décision le 30 septembre. Des soumissions réglementaires ailleurs dans le monde sont aussi prévues en 2022.





