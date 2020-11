Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : examen prioritaire obtenu dans la maladie de Pompe Cercle Finance • 18/11/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accordé un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique relative à l'avalglucosidase alpha, pour le traitement enzymatique substitutif au long cours des patients atteints de la maladie de Pompe. Cette maladie musculaire dégénérative rare peut compromettre la capacité à se mouvoir et à respirer. Elle touche environ 3.500 personnes aux États-Unis selon les estimations et peut se manifester à tout âge. La FDA devrait rendre sa décision le 18 mai 2021. En octobre, l'Agence européenne des médicaments a accepté d'examiner la demande d'autorisation de mise sur le marché. L'Agence des médicaments et produits de santé du Royaume-Uni a par ailleurs accordé la désignation de 'médicament innovant prometteur'.

