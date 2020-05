Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi-Examen prioritaire de la FDA à un traitement de l'hémolyse Reuters • 14/05/2020 à 07:15









PARIS, 14 mai (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé jeudi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait accordé un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique relative au sutimlimab pour le traitement de l'hémolyse chez l'adulte. La FDA devrait rendre sa décision le 13 novembre 2020, précise le laboratoire pharmaceutique français dans un communiqué. S'il est approuvé, le sutimlimab sera le premier et le seul traitement de l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides, une anémie auto-immune chronique qui amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges et à provoquer leur destruction (hémolyse), ajoute Sanofi. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.67%