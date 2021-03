Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : étude réussie dans le cancer du col de l'utérus Cercle Finance • 15/03/2021 à 07:23









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de l'arrêt prématuré de l'essai de phase III consacré à Libtayo (cémiplimab) en monothérapie dans le traitement du cancer du col de l'utérus en raison d'un résultat positif en matière de survie globale. 'Libtayo est le premier médicament d'immunothérapie à démontrer une amélioration de la survie globale chez les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus, avec une réduction de 31% du risque de décès comparativement à la chimiothérapie', précise-t-il. Le géant pharmaceutique français souligne qu'il s'agit de la quatrième forme de cancer contre laquelle Libtayo dispose de données pivots positives. Ces données serviront à des soumissions réglementaires prévues en 2021.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris 0.00%