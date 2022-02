Sanofi et GSK vont demander l'approbation de leur vaccin contre le Covid-19

(AOF) - Sanofi et GSK ont l'intention de soumettre aux autorités réglementaires les données de l'essai ayant évalué leur candidat-vaccin contre le Covid-19 comme dose de rappel et de l'essai d'efficacité de phase III. La réponse immunitaire robuste observée dans de multiples schémas vaccinaux et le profil d'innocuité confirment la pertinence de leur vaccin thermostable et adjuventé à protéine, indiquent les deux laboratoires.

Pour les participants ayant reçu un vaccin ARNm ou adénovirus déjà autorisé, le vaccin Sanofi-GSK utilisé comme dose de rappel a induit une augmentation significative des titres d'anticorps neutralisants de l'ordre de 18 à 30 fois, quelle que soit la technologie vaccinale employée (ARNm ou adénovirus) et dans toutes les tranches d'âge.

Lorsque le vaccin Sanofi-GSK a été utilisé en primovaccination (deux doses) suivi d'une vaccination de rappel, les titres d'anticorps neutralisants ont augmenté de l'ordre de 84 à 153 fois comparativement aux titres précédant l'administration de la dose de rappel.

Thomas Triomphe, vice-président exécutif, entité Vaccins de Sanofi a déclaré : " Nous sommes très satisfaits de ces données qui confirment la robustesse de notre science et les bénéfices de notre vaccin contre la COVID-19. Le vaccin Sanofi-GSK a montré qu'il peut être un vaccin de rappel universel, quelle que soit la technologie employée pour les vaccins administrés en primo-vaccination et ce dans toutes les tranches d'âge. Nous avons également observé qu'il offrait une efficacité robuste en primovaccination, dans un contexte épidémiologique particulièrement difficile. Aucune autre étude internationale d'efficacité de phase III n'avait encore été menée dans un tel contexte – caractérisé par l'émergence de variants préoccupants qui évoluent rapidement, dont le variant Omicron. Ces données d'efficacité sont comparables aux données cliniques récentes obtenues avec des vaccins autorisés. "