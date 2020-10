SANOFI et GSK vont apporter leur soutien au mécanisme COVAX

(AOF) - Sanofi et GSK ont signé une déclaration d'intention avec Gavi, l'administrateur juridique de la Facilité COVAX, un mécanisme international de groupement d'achats visant à garantir à chaque pays participant un accès juste et équitable aux éventuels vaccins contre la Covid-19.

Sanofi et GSK ont l'intention de mettre à la disposition de la Facilité COVAX 200 millions de doses de leur vaccin adjuvanté à base de protéine recombinante contre la Covid-19, si celui-ci est approuvé par les autorités réglementaires et sous réserve de la passation de contrats.

Les deux entreprises ont l'intention de contribuer à l'ambition du mécanisme COVAX qui consiste à s'assurer que, dès qu'ils seront dûment approuvés, les vaccins contre la Covid-19 parviennent à ceux et celles qui en ont le plus besoin, quels qu'ils soient et indépendamment de leur pays d'origine.

" La mise en place de partenariats uniques est essentielle pour pouvoir répondre à une crise sanitaire de cette ampleur. L'engagement que nous prenons aujourd'hui en faveur de la Facilité COVAX nous donne collectivement de meilleures chances de contrôler la pandémie ", a indiqué Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif et Responsable Monde de Sanofi Pasteur.

" Cet accord est également emblématique de notre engagement en faveur de la santé mondiale et de notre volonté de faire en sorte que nos vaccins contre la Covid-19 soient abordables et accessibles aux populations les plus vulnérables, partout dans le monde. "