Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi et GSK ont signé avec le Canada un accord de fourniture de leur candidat vaccin Reuters • 22/09/2020 à 18:46









PARIS, 22 septembre (Reuters) - Sanofi et GSK ont annoncé mardi avoir signé des accords avec le gouvernement du Canada pour lui fournir, dès 2021, jusqu'à 72 millions de doses de leur candidat vaccin adjuvanté contre le COVID-19. "L'annonce d'aujourd'hui illustre notre volonté inébranlable de développer un vaccin contre le COVID-19 qui soit accessible à tous dès qu'il sera mis sur le marché", a commenté dans un communiqué Thomas Triomphe, vice-président exécutif et responsable Monde de Sanofi Pasteur. Sanofi et GSK, qui ont lancé un essai de phase I/II le 3 septembre pour lequel 440 participants sont en cours de recrutement, prévoient d'obtenir les premiers résultats au début du mois de décembre 2020 et d'être en mesure de lancer un essai pivot de phase III avant la fin de l'année. L'objectif, si ces essais sont probants, est de soumettre des demandes d'approbation aux autorités sanitaires dans le courant du premier semestre de 2021. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.30% GLAXOSMITHKLINE LSE -0.53%